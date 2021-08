Mike Bahía sobre la presentación de Sebastián Palma en La voz Perú: “Soy fan de lo que haces”

El equipo de Daniela Darcourt conformado por Sebastián Palma y Bryan Avilés se enfrentaron en los knockout de La voz Perú. Asimismo, los entrenadores quedaron asombrados con la presentación de Palma, quien interpretó “Gimme! Gimme! Gimme!” de ABBA.

La primera en dar su apreciación fue Eva Ayllón. “¡Dios mío, qué manera! Los dos están en los lugares en los que nos sorprendieron para voltear las sillas… Que sea lo que Dios quiera y que se quede el que elija la entrenadora”, dijo.

“Yo me lo he gozado muchísimo. Sebastián, qué salvaje. Sabes que me parece vacano, es la forma en como has refrescado el concepto del rock, porque te veo con flow… Te has movido increíble en el escenario y has cantado impecable. Soy fan de lo que haces”, sostuvo Mike Bahía tras escucharlo cantar.

Por su parte, la entrenadora, Daniela Darcourt expresó lo siguiente: “La tarea de esta familia, sea cualquiera la luz que se apague, el otro tiene que llevar en la mochila esa voz para seguir avanzando… Estoy muy orgullosa de los dos ¡Qué gran crecimiento! Gracias por escucharme y por elegirme como entrenadora”.

Sin embargo, ante una difícil decisión, Daniela eligió a Sebastián. “Si creen que los he sorprendido, no tienen ni idea lo que puedo hacer”, manifestó el participante muy emocionado.

