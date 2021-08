Michelle Soifer sobre su amistad con Rosángela Espinoza: La verdad no sé nada de ella

El domingo 1 de agosto, Michelle Soifer interactuó con sus seguidores en Instagram a través de una dinámica en la que seleccionó cinco preguntas, una de estas sobre su excompañera en el reality de competencia Rosángela Espinoza, la popular ‘Chica selfie’.

“¿Cómo te llevas con Rosángela?”, quiso saber un usuario.

“La verdad es que hace tiempo no sé nada de ella”, afirmó la intérprete de “Hoy quiero” (2013). “Pero no es que me lleve tan mal”, agregó, e hizo un gesto con la lengua afuera y los ojos mirando hacia arriba.

La relación entre ambas influencers ha sido tirante. En una de sus últimas interacciones en Esto es guerra, Rosángela Espinoza dijo que Michelle Soifer creía que todo el mundo estaba pendiente de ella.

“Ella está pendiente de que, si la miro, la verdad es que estoy preocupada en otras cosas”, afirmó.

“Con mucho cariño a Michelle. Se cree muy importante, piensa que todo el mundo la mira o está pensando en ella y en sus uñas, pero no”, afirmó en ese entonces ‘Rous’.

Tras dejar Esto es guerra, Michelle Soifer se concentró en su carrera como cantante y lanzó en 2021 “La nena”. En paralelo, ingresó al programa Yo soy nueva generación como jurado, y actualmente se encuentra enfocada en el próximo estreno de su nuevo hit “Bye bye”.

Por su parte, Rosángela Espinoza está disfrutando de sus vacaciones en Europa, después de haber logrado concluir sus estudios universitarios en Marketing.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.