Michael Finseth y Fabrizio Aguilar protagonizan discusión por Gobierno de Castillo

El sábado 31 de julio, los actores Michael Finseth y Fabrizio Aguilar se enfrascaron en una discusión en Facebook, a raíz de una publicación que el director de Paloma de papel (2003) realizó el último 25 de junio, y que fue comentada ahora por el recordado ‘Memo’ de Mil oficios.

En el citado post, donde se lee la frase “El silencio de los que sobran”, el actor de Habla barrio (2003) y Así es la vida (2004) comentó: “Hola, Fabrizio, te noto silencioso. Qué te parece el nuevo premier del Perú, por el partido que votaste el de Castillo y Cerrón desde la madre patria”.

El comentario no pasó desapercibido por el cineasta, quien contestó la pregunta y además sacó a relucir el apoyo de Michael Finseth al partido de Keiko Fujimori.

“Michael, pésimo me parece, si tan interesado estás en saber qué pienso”, expresó. “¿Por qué? ¿Tú sigues llorando porque no ganó tu K?”, agregó.

31.7.2021 | Post de Fabrizio Aguilar con los comentarios de Michael Finseth. Foto: captura Fabrizio Aguilar / Instagram

No conforme, también puntualizó que el actor se tomó el tiempo de revisar sus publicaciones pasadas de Facebook.

“Pero lo que más me llama la atención es que entres a mi página y a un post de hace un mes, descontextualizándolo. Qué bueno que me sigas con tanto interés. En cambio, yo no te sigo porque no encuentro nada interesante para comentar”, manifestó.

Michael Finseth volvió a responder: “Fabrizio, qué bueno saber de tu respuesta. Por eso comentaba, como estabas callado, medio frío, indiferente. Era mi pregunta sobre tu apoyo a Castillo. Desde la hermosa ciudad de Madrid donde perdieron los comunistas y ahora tú con el valiente voto apoyaste lo que está sucediendo en el país, cómodamente sentado, desde una democracia”.

Finalmente, alegó para concluir: “Y sigues con lo de la K, por Dios eso no tiene nada que ver, pero bueno no entendiste nada”.

Retirado de la televisión, Michael Finseth dedica su tiempo al mundo empresarial. En 2019, lanzó un emprendimiento ecofriendly llamado Sorbos Perú. Por su parte, Fabrizio Aguilar reside en España desde hace varios años, donde sigue desarrollando su carrera como cineasta.

