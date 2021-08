Jossmery Toledo sobre su eliminación en Reinas del show: Progresé bastante desde que entré a la TV

Jossmery Toledo usó las redes sociales para pronunciarse sobre su reciente eliminación en el reality de baile Reinas del show, donde había caído en sentencia al lado de Carla Rueda, quien logró su permanencia en el concurso tras obtener el mayor número de votaciones por parte del público.

A través de sus historias de Instagram, la exsuboficial compartió una reflexión acerca de su paso por el programa de América Televisión y agradeció la oportunidad.

“Quiero agradecerles por todos sus mensajes positivos, por sus votaciones para salvarme muchas veces de la sentencia en Reinas del show, me siento muy agradecida, yo sé que di lo mejor de mí, yo sé que tuve avances”, comentó desde Ica, donde se encuentra disfrutando de unas breves vacaciones al lado de sus amigas.

“Me siento contenta con el resultado, siento que he progresado bastante desde que entré a la televisión, porque es la primera vez que me presento en un programa, estoy agradecida con mi coreógrafo Raúl (Romero), lo quiero mucho, a Oreykel, a Ítalo, ellos son unos bailarines profesionales, me ayudaron a avanzar”, continuó.

Jossmery Toledo también recalcó que le gustaría que sus seguidores se queden con un buen concepto sobre su forma de ser. “Así como me ven en televisión, soy en mi casa, soy con mi familia, mis amigos, soy una persona real, no tengo doble cara, no soy hipócrita, soy de las personas muy directas, sin filtros”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.