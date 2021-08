Gisela Valcárcel elogia a Korina Rivadeneira tras bailar marinera en Reinas del show

Korina Rivadeneira sorprendió a los televidentes de Reinas del show con su presentación de “La concheperla” en la sexta gala del reality, el último sábado 31 de julio.

La participante encendió la pista de baile a ritmo de la marinera norteña. Durante su performance, Gisela Valcárcel llenó de elogios a la modelo venezolana.

“Korina es más perucha que todos nosotros”, expresó la conductora de televisión al darle el pase para su presentación.

La modelo indicó que bailar marinera norteña fue todo un reto y, en ese sentido, se exigió al máximo durante los ensayos.

“Estoy especialmente feliz, me ha tocado este baile maravilloso que juro que lo agradezco demasiado, es una hermosura de belleza, de glamour, de elegancia. Cuando empecé a practicar me costó (…) Parece fácil porque es lindo el recorrido, pero no es nada fácil”, dijo antes de danzar.

“ Quiero agradecer al Perú porque una terrible experiencia en Venezuela me trajo a este hermoso país y soy la persona más feliz porque, desde entonces, es como si mi vida se hubiese destinado a estar acá, a vivir acá, porque me han pasado una y otras cosas hermosas, oportunidades”, agregó la joven madre de familia.

Korina Rivadeneira recuerda crisis con Mario Hart

En conversaciones con América Hoy, la exchica reality reveló que vivió una situación de crisis con el competidor de Esto es guerra.

“A inicios de mi relación con él estuve un poco insegura, bueno, ya sabemos porque... tenía actitudes raras con el celular y yo estaba un poco loca porque le llegué a revisar su celular, y el que busca encuentra, no necesariamente algo que valga la pena, pero si una tontería y de eso me agarré porque estaba muy insegura de él”, reveló.

“Eso cambió por completo... Tuve que cambiar yo para que la situación se revierta porque estuvimos a punto de terminar nuestra relación... Lo que hice fue confiar en él, cada vez me daba cuenta de que me sentía mejor, me sentía súper bien”, agregó Rivadeneira.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.