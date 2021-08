El concierto de la familia Montaner reunió a más de un millón de fanáticos

El sábado 31 de agosto, Ricardo Montaner, Mau & Ricky, Evaluna y Camilo realizaron un concierto en el anfiteatro Altos de Chavón, ubicado en República Dominicana. El evento fue todo un éxito, ya que más de un millón de usuarios se conectaron en tiempo real y 1.000 entradas presenciales se agotaron de inmediato.

“Mas de un millón de personas en tiempo real vieron anoche el gran concierto de los Montaner. Ahora vas a poder verlo On demand solo disponible por 48 horas… Los Montaner no quieren que su público pierda la oportunidad de repetir y compartir con quien no lo vio esta noche tan especial ”, se lee en la pagina oficial del evento.

Asimismo, en el live que realizó la famosa familia estuvieron presentes 150 personas en escena. También fue producido y coordinado desde Argentina y Republica Dominicana.

Debido al éxito, a partir de este domingo 1 de agosto, desde las 12.00 horas (hora de Republica Dominicana), el show estará disponible durante 48 horas para los fanáticos que no participaron del evento.

Finalmente, en las redes sociales de Evaluna se vio parte de los ensayo de la familia. Ella interpretaba “Me va a extrañar”, una de las canciones más conocidas de su padre. También se vio al dúo Mau & Ricky entonando “Yo no quiero conocer a tu papá”.

