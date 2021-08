Aldo Miyashiro asiste a partido de fútbol y lamenta no poder jugar tras accidente automovilístico

El domingo 1 de agosto, el actor y presentador de televisión Aldo Miyashiro actualizó sus historias de Instagram con dos fotografías suyas en un campo de fútbol.

Según indicó, asistió para brindar apoyo a su equipo Once Macho FC frente al encuentro que tuvieron contra los jugadores de la embajada de Chile.

“No pude jugar por el dolor, por indicación del médico y porque me gusta dormir en mi cama, pero me divertí mucho tratando de dirigir a mis compañeros... Y sí, son las cosas más simples de la vida las que nos dan eso que llaman felicidad”, escribió sobre la fotografía con los jugadores, entre los que se encuentra el actor Andrés Salas y los periodistas Martín Arredondo y Víctor Hugo Dávila.

1.8.2021 | Historia de Aldo Miyashiro apoyando a su equipo Once Machos FC. Foto: captura Aldo Miyashiro / Instagram

En la siguiente imagen, manifestó su felicidad por la remontada que el equipo brindó en el segundo tiempo, que terminó en goleada.

“No llevé zapatillas peloteras, camiseta, short y medias, pero llevé pizarrita. No podía caminar bien, pero no pude evitar sonreír. No debí ir, pero tenía que ir. Después del primer tiempo dije que íbamos a terminar haciendo seis goles y los muchachos ganaron 6-1”, expresó.

El viernes 30 de julio, Aldo Miyashiro sufrió un accidente automovilístico mientras grababa junto a su equipo de La banda del chino en el distrito de San Juan de Lurigancho.

No obstante, esto no impidió su presentación en el programa, donde agradeció el apoyo recibido de sus seguidores. “Me conmueve de verdad la muestra de cariño de ustedes”, manifestó.

