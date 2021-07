Pedro Suárez Vértiz agradece a Ernesto Pimentel: “Tus palabras me llenan de fe”

El último 25 de julio, Pedro Suárez Vértiz anunció a través de sus redes sociales que fue reconocido como artista del bicentenario del Perú por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música.

“ Qué tal honor, por Dios santísimo. No tengo palabras para explicar lo que siento . En el marco de la conmemoración por los 200 años de la independencia del Perú, Sloniem me acaba de reconocer como el artista del bicentenario!”, escribió en Facebook.

Tras esto, Pedro Suárez Vértiz recibió el cálido saludo de Ernesto Pimentel, quien destacó que el rockero peruano es todo un ejemplo en el mundo artístico.

“Hablar de Pedro es solo tener elogios, porque es una insignia de nuestro país, no solo en lo profesional, sino también en mantener una imagen intachable, y eso es ser un artista”, señaló la popular Chola Chabuca en un comunicado.

Luego de los comentarios del conductor, Pedro Suárez Vértiz volvió a sus redes para agradecer los elogios que recibió. El cantante peruano hizo énfasis en su enfermedad (parálisis bulbar) y reveló que ve en Pimentel un ejemplo de lucha.

“Querido Ernesto, no tienes idea de cuánto significan tus felicitaciones para mí porque cuando me diagnosticaron el síndrome, incurable según los médicos, que hoy padezco, pensé automáticamente en ti . Lo hice porque a ti también te dieron una noticia devastadora sobre tu salud hace muchísimos años. Cuando tu síndrome era prácticamente una sentencia de muerte”, empezó.

“A ti se te dio el milagro de que aparecieran las medicinas precisas y tu enfermedad se volvió un simple mal crónico como la hipertensión o la urticaria. Y me llené de felicidad por ti. Por tu arte y por el cariño que te tiene la gente. Gracias por tus palabras que me llenan de fe, porque yo también sueño con que algún día, dentro de mi vida, aparezca la cura para lo mío. Mientras tanto, le sonreiré a la vida como tú lo hacías cuando todavía no aparecían tus medicinas”, añadió.

