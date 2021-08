Paula Manzanal se quiebra al recordar a su hijo: “Me duele dejarlo solo”

La última edición de Reinas del show siguió deleitando a todos los televidentes con el talento de las concursantes en la temida pista de baile. Por ejemplo, Paula Manzanal mostró sus mejores pasos de baile al ritmo de la Toada y sus mejores canciones que fueron un éxito a finales de los 90 e inicios de los 2000 .

Sin embargo, lo que más llamó la atención del número de la modelo nacional fue sus sentidas palabras con respecto a la situación con su hijo. Manzanal reveló que su menor se encuentra un poco mal de salud, por lo que le cuesta mucho dejarlo solo para poder cumplir con los ensayos del reality de baile.

“Bueno, la verdad es que me esfuerzo un montón. Estas últimas semanas sí me he esforzado mucho más. Mi hijito está enfermo y, la verdad, me da pena dejarlo tantos días porque sabe que solo me tiene a mí”, inició.

Luego agregó: “Cuando llego a casa está triste y me dice: ‘Mamá, no más baile, no’. Y yo le respondo: ‘No, mi amor, mamá se está esforzando para que pueda trabajar y después viajar juntos’. Y me dice: ‘Ya, mamá’. Por eso me gusta escuchar opiniones como las de Belén que reconocen mi esfuerzo y sé que tengo que mejorar más y estoy poniendo todo de mí. Se los prometo”.

Minutos antes de su intervención, Paula Manzanal había sido criticada por Santi Lesmes por su reciente presentación. Sin embargo, Belén Estevez fue totalmente opuesta en sus apreciaciones señalando que la energía de la modelo había sido uno de los factores que más destacaron.

