Mark Ronson: “Amy fue una amiga maravillosa”

El multipremiado músico, DJ y productor musical británico Mark Ronson debutó en Apple TV al frente del documental ‘Watch the Sound with Mark Ronson’, donde aborda las recientes tecnologías de sonido, a través de las más grandes producciones musicales y entrevistas a estrellas de la talla de Paul McCartney, Dave Grohl, Charlie XCX, y Beastie Boys. Además, recuerda a otras grandes como Amy Winehouse, con quien catapultó su carrera. “La mejor música que hice jamás fue con ella”, declaró en reunión zoom con algunos medios, entre ellos, La República.

¿Cómo llegó la idea de hacer ‘Watch the Sound with Mark Ronson’?

Cuando escuchamos una canción pensamos en la guitarra o en la batería, pero luego la tecnología que usamos es la que vuelve icónicas estas grabaciones. La primera vez que pensé en introducir el autotune en esta forma fue cuando escuché a Amy Winehouse, le pregunté qué quería hacer y me dijo que algo como la música que ponían en su casa en los años 60, así que le pedí que me dejara investigar. Cuando salió el autotune yo no era un fan, pero ellos rompieron el parlante.

Yo quería hablar de la tecnología y la influencia que puede tener en las grabaciones que amamos. Si estás en la industria de la música, te vas a dar cuenta de que este es un documental para ti.

¿Qué otros recuerdos tienes de Amy? ¿Cuál fue la lección que te dio?

La más grande lección es que no le gustaba nada de la música que no fuera auténtico; si ella veía que algo era falso, lo podía detectar a una milla de distancia. Así que, cuando estoy en el estudio y siento que no estoy haciendo algo auténtico y grande, escucho la voz de Amy que me dice ‘eso es basura’ y trato de cambiarlo.

¿Cómo crees que fuera su carrera hoy si siguiera con vida?

No sé cómo sería su carrera hoy, sí sé que ella era una artista increíble y que hizo lo que quiso, así que para mí es difícil de olvidar . Creo que la mejor música que hice jamás fue con ella. Amy ,de alguna forma, catapultó mi carrera con la música que hicimos, creo que no tendría esta serie si no fuera por ella, era una cantante increíble, graciosa, generosa, una amiga maravillosa.

¿Crees que esta docuserie realza el trabajo de los productores y todo lo que está detrás del estudio?

No es que haga un trabajo en secreto, pero sabemos muy poco de estas personas, es emocionante y se siente especial entrar y conocer el secreto. Creo que hay esta línea divisoria entre productores y artistas, aunque hay artistas que también producen, por ejemplo, Lady Gaga. Creo que ver el proceso o por qué querían usar estas herramientas es lo que queremos descubrir o dejar de encubrir en el programa.

Como productor y músico, ¿cuál crees que ha sido el rol de la música en este tiempo y el impacto que ha tenido la pandemia en los artistas?

Creo que toda esta música que ha salido después de la pandemia, o tocar las canciones de antes cuando la gente bailaba todavía, va a ser extraña de tocar. Pero ha salido música genial durante la pandemia. Yo descubrí música yendo a clubes o escuchando a otros DJ que conocía, así que ha sido un tiempo raro para la música, pero todavía hay canciones, felices, tristes y molestas.

En tu opinión, ¿cómo va a cambiar la música en el futuro en términos de ritmo y sonido?

Algo que siempre decía Paul McCartney es que para el futuro todas las combinaciones de notas que puedan existir ya se habrán escrito; entonces, lo que hay que seguir empujando en el desarrollo de la industria es el sonido, la melodía. La tecnología con la música, cada una al lado de la otra, se siguen empujando mutuamente.

En todo caso, ¿hacia dónde camina la música?

Ya no hay muchos géneros, parece que todo fuera pop, el pop se traga todo lo demás que esté en tendencia. No hay una diferencia marcada entre géneros, así que lo que nos queda es perseguir estas tendencias. Pero no sé a dónde vaya la música. En todo caso, creo que la siguiente persona que cambie la música no sabrá tocar la guitarra.

