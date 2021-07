Mario Hart rechaza los celos con Korina Rivadeneira: “La base de una relación es la confianza”

Mario Hart se pronunció sobre lo celos que sintió Korina Rivadeneira en una etapa de su relación, ya que la modelo reveló que llegó hasta el punto de revisar el celular de su ahora esposo.

Tras esas declaraciones, el chico reality comentó al respecto y mencionó para Estás en todas que desconocía ese tipo de actitudes.

“Puedes creer que me enteré en televisión de eso. Yo pensé que confiaba plenamente en mí, en mi amor hacia ella. Ella tiene todas las contraseñas que hasta ni yo me las sé”, dijo Mario Hart.

Asimismo, el también piloto aseguró que no es celoso: “¿Para qué? (Ser celoso). Si se quiere ir por otro lado, se la pierde. Está clarísimo. No recuerdo que le haya hecho escena de celos. Jamás”.

Al ser consultado si alguna vez protagonizó alguna escena de este tipo con Korina o en alguna relación anterior, mencionó que considera que debe primar la confianza en una pareja.

“Yo nunca he llegado a ser tan celoso. He sido de la mentalidad de si es es, sino no. ¿Para qué lo vas a forzar? Hay tantos peces en el mar y ahora tengo el pez más bonito. Además, la base de una relación es la confianza ”.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira reveló que su relación con Mario Hart estuvo a punto de terminar por un problema de celos.

“A inicios de mi relación con él estuve un poco insegura, bueno ya sabemos porque (...) tenía actitudes raras con el celular y yo estaba un poco loca. Le llegué a revisar su celular y el que busca encuentra, no necesariamente algo que valga la pena, pero sí una tontería y de eso me agarré porque estaba muy insegura de él”, expresó la venezonala.

“Eso cambió por completo. Tuve que cambiar yo para que la situación se revierta porque estuvimos a punto de terminar nuestra relación. Lo que hice fue confiar en él, cada vez me daba cuenta que me sentía mejor, me sentía súper bien”, agregó en América hoy.

