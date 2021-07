Macarena Vélez sobre su pareja Víctor Salas: “Mi corazón está feliz y contento”

Macarena Vélez aseguró que se encuentra enamorada y feliz al lado del futbolista Víctor Salas, con quien inició una relación sentimental recientemente.

“Mi corazón está feliz y contento, desde hace poco, estoy con pareja, nos estamos conociendo cada día más y estamos muy felices. Así que, por ese lado, estoy tranquila. Y ya lo voy a engreír preparándole mis pancakes”, declaró entre risas para El Popular.

La influencer de 27 años estuvo como invitada en el espacio Mi mamá cocina mejor que la tuya, donde se enfrentó en un divertido versus contra el cantante Diego Val y su mamá Flor de María.

“Me divertí muchísimo, la pasé muy bien, pero, también, fue estresante por el tiempo limitado. Me puse nerviosa y me olvidé de prender la cocina. Igual, mi mamá y yo lo hicimos muy bien”, comentó.

“No sé cocinar, durante la pandemia aprendí a hacer lo básico, freír pollo, por ejemplo, también aprendí a hacer pancakes de avena con plátano, me salen muy ricos, pero no más. Yo no conquisto por el estómago, conquisto con mi forma de ser, soy muy amorosa y romántica”, añadió.

La ex chica reality aseguró que se encuentra concentrada en su trabajo con las redes sociales y ya tiene marcas extranjeras.” También tengo proyectos a futuro, tengo muchas metas y sueños, ya pronto se enterarán. La pandemia fue complicada para todos, pero siempre debemos pensar en positivo”, resaltó.

