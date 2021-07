Korina Rivadeneira sobre Mario Hart: “Estuvimos a punto de terminar nuestra relación”

Korina Rivadeneira se presentó en el programa América hoy para hablar sobre cómo sobrelleva su relación amorosa con Mario Hart.

En un segmento dedicado a los celos en las relaciones de pareja, la participante de Reinas del show reveló que vivió una situación que le generó desconfianza cuando empezaba su romance con el chico reality de Esto es guerra.

“A inicios de mi relación con él estuve un poco insegura, bueno ya sabemos porque... tenía actitudes raras con el celular y yo estaba un poco loca porque le llegué a revisar su celular y el que busca encuentra, no necesariamente algo que valga la pena, pero si una tontería y de eso me agarré porque estaba muy insegura de él”, expresó Korina Rivadeneira.

Reconoció que sentir celos por su pareja le generaba mucha incomodidad, por ello ambos pensaron, en algún momento, terminar su relación amorosa.

Sin embargo, la modelo venezolana contó que pudieron superar juntos esa difícil etapa luego de que ella se proponga confiar más en Mario Hart.

“Eso cambió por completo... Tuve que cambiar yo para que la situación se revierta porque estuvimos a punto de terminar nuestra relación... Lo que hice fue confiar en él, cada vez me daba cuenta que me sentía mejor, me sentía súper bien”, mencionó Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira bailará marinera en Reinas del show

Esta sábado 31 de julio, Korina Rivadeneira sorprenderá en Reinas del show con una marinera en homenaje al bicentenario del Perú. “Es un baile hermoso, pero muy difícil de aprender, me estoy esforzando mucho para estar a la talla. Le he pedido de favor a un campeón de marinera que me ayude con los ensayos, quiero hacerlo bien”, declaró para El Popular.

