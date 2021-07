Carlos Álvarez lleva donaciones a damnificados por sismo: “Piura nos necesita”

Diversas figuras del espectáculo manifestaron su preocupación luego de que un fuerte sismo de magnitud 6.1 azotara la ciudad de Sullana, en Piura. No obstante, más allá de enviar un mensaje de aliento, Carlos Álvarez puso manos a la obra y decidió actuar para ayudar a los afectados.

A través de su cuenta de Instagram, el actor cómico contó que llevará ayuda a los damnificados por el temblor ocurrido al norte del país.

“ Piura nos necesita, el fuerte sismo producido en Sullana ha dejado mucha destrucción . Muchas familias han sufrido daños en sus viviendas, no hay agua ni luz en muchas zonas, en las próximas horas estaré para llevar medicina y alimentos no perecibles”, empezó Carlos Álvarez.

Además, el artista peruano pidió a sus seguidores y a las autoridades a que se unan para llevar más cosas de primera necesidad a Piura. Asimismo, les recordó a todos la importancia de ser solidarios en tiempos complicados.

“ Si quieres colaborar con medicina y alimentos, le estaremos entregando esto a los piuranos y piuranas damnificados que más lo necesitan. Si algún municipio de la capital o del interior del país quiere ayudar esta jornada de emergencia, comuníquese con nosotros. Hoy, Piura nos necesita, mañana podemos ser nosotros.”, culminó Carlos Álvarez en el video.

Para cualquier ayuda, pueden comunicarse a través de WhatsApp al número. 913702581.

Johanna San Miguel vivió sismo de Piura

A través de sus redes sociales, Johanna San Miguel compartió un video en el que contó a sus seguidores que vivió el sismo de Piura junto a su mamá. La conductora de Esto es guerra pidió rezar por los damnificados.

“ Yo aquí estoy en Piura, me he enterado hace un par de horas que hubo un sismo de 6.1 en Sullana . Que hay personas que están heridas y casas que han colapsado. Para todas las personas que no las están pasando bien, hay que rezar por ellas. Ojalá que no vuelva a ocurrir”, comentó.

