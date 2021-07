Brunella Horna y Richard Acuña se van de vacaciones a Disney por separado

El 31 de julio, la empresaria e influencer Brunella Horna realizó una nueva actualización en sus historias de Instagram sobre el viaje que realizó para visitar el complejo turístico de Walt Disney World en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Como la misma modelo explicó en sus publicaciones anteriores, el viaje se planificó como una sorpresa para su hermano menor Thiago, por haber sacado buenas notas en sus estudios.

En las instantáneas compartidas por Brunella Horna se aprecia que también participan del paseo sus padres, Giuliana Bocanegra y Gustavo Horna.

De la misma forma, su pareja, el excongresista de Alianza para el Progreso (APP) Richard Acuña compartió fotografías en Disney World, pero acompañado de sus hermanos César Jr. y Kelly, y su madre, Carmen Rosa Núñez.

31.7.2021 | Historias de Brunella Horna y Richard Acuña en Disney. Foto: Captura Brunella Horna / Richard Acuña / Instagram

Como se recuerda, en 2019, la modelo anunció en una entrevista que viajaría junto a su suegra, en un intento de conseguir una mejor relación entre las dos.

“Primera vez que vamos a viajar juntas, así que voy a hacer mis puntitos para que me quiera porque Richard es su hijo engreído, lo adora. Siempre me manda mis chiquitas, espero que ahora ya me quiera mi suegra”, declaró para las cámaras de En boca de todos.

