Abogado de Laura Bozzo niega que la conductora haya pagado $ 10 000 000 a Cristian Zuárez

En los últimos se conoció que Laura Bozzo habría pagado la suma de $ 10 000 000 a Cristian Zuárez tras llegar a un acuerdo por los 17 años de relación que mantuvieron.

Ante esto, el abogado de la conductora de televisión salió a desmentir dicha información.

“ Esa es una mentira, no sé de dónde sacan esa nota. En México no ha sido condenada por parte de algún tribunal, corte o juzgado donde el señor Cristian Suárez habría reclamado el pago, tampoco ha probado una circunstancia que la señora Laura tenga que pagar esa cantidad.”, explicó Octavio Martínez al canal chileno El trece.

El letrado también comentó que Laura Bozzo fue citada para declarar sobre una denuncia que le puso su expareja Cristian Zuárez por tentativa de homicidio. Martínez señaló que el proceso fue desestimado por falta de argumentos.

“Ese final al que se refieren es que precisamente la denuncia que presentó el señor Cristian se terminó, no hay nada, y por el contrario insisto ella sí está analizando presentar algo legal en contra del señor Cristian, pues este tipo de noticias no solamente son mentira y no hay ningún sustento legal, sino que trae un daño que se considera emocional y a su propia persona ”, añadió el abogado en conversación con el programa Suelta la sopa.

Por su parte, Laura Bozzo aseguró que ya no tiene ningún proceso legal con su expareja.

“La situación con Cristian Zuárez está terminada, él sacó un comunicado, sus abogados, de que ya habíamos llegado a un acuerdo final, entonces esto para mí es algo que pertenece al pasado. Es absurdo mantener odios y rencores cuando has vivido 17 años con una persona”, enfatizó.

