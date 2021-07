La actriz Miranda McKeon, conocida por su papel en la serie de Anne with an E, viene mostrando a través de las redes sociales cómo enfrenta el cáncer de mama, enfermedad que le diagnosticaron en junio pasado.

La joven artista de 19 años se sometió a sus primeras quimioterapias, lo que ha causado que pierda el cabello de forma progresiva. En su última publicación de Instagram, contó su experiencia para sobrellevar el tratamiento.

“Si bien nada es perfecto, actualmente estoy tomando antibióticos para la faringitis estreptocócica. No he dormido bien las pasadas dos noches, he tenido caminatas nebulosas hacia el baño para satisfacer las sensaciones extremadamente incómodas de picazón en el cuero cabelludo, cepillándome puñados de cabello. Vuelvo a la cama con la mente acelerada, demasiado estimulada para volver a dormirme”, expresó la actriz.

En su post, compartió una imagen en la que aparece usando un pañuelo en la cabeza para evitar la caída de su cabello, mientras espera un vuelo en el aeropuerto.

“En corto, mi vida no es una imagen perfecta (estoy segura que no hay necesidad de decir esto, pero todavía tengo vislumbres donde siento como si eso fuera)... Por primera vez, vi mi enfermedad interna reflejada al mundo. He recibido algunas miradas pero nada tan malo. Estoy luciendo una fina melena oculta en un pañuelo que deja mi narrativa en blanco, para que los extraños escriban”, agregó Miranda McKeon.

Miranda McKeon, actriz de Anne with an E, cuenta su experiencia tras quimioterapia. Foto: captura Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.