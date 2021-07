Manuela Camacho comparte imágenes inéditas de su pedida de mano: “Yo solo lloraba de felicidad”

Manuela Camacho vive felices momentos luego de anunciar su compromiso con su novio Roberto Britto, quien la sorprendió con una pedida de mano en Colombia, donde reside toda su familia.

La periodista compartió la feliz noticia de su compromiso por medio de las redes sociales y, ahora, ha revelado más detalles y fotografías inéditas del emocionante momento que vivió en su país natal.

“¡Yo sospechaba un poco! Pero pensé que iba a ser en Cartagena, imagínense. Un lugar paradisiaco, los dos solos, súper romántico. Entonces el último día me puse divina. Un vestido, me arreglé, bla bla. Nivel de ridícula... me grabé este video, para luego editar los momentos y así quedé”, escribió en sus historias de Instagram, como descripción de un breve video en el que se luce con un largo vestido blanco.

“Después de eso ya lo di por olvidado. Dije ‘no, está vaina tiene para rato’ ¡Y cuando volvimos para Bogotá me sorprendió! Pidiéndome frente a toda mi familia (Él es súper tímido y fue demasiado especial para mí que hiciera esto). Yo solo lloraba y lloraba y lloraba...de felicidad”, finalizó.

La exreportera de La banda del chino había anunciado su compromiso con Roberto Britto el pasado 20 de julio, con un extenso mensaje dedicado a quien será su esposo.

