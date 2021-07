Korina Rivadeneira sobre apoyo de Mario Hart en Reinas del show: “Él me da varios tips”

Korina Rivadeneira es una de las participantes más fuertes en el programa Reinas del show, donde gala tras gala viene mejorando sus presentaciones, al igual que varias de sus compañeras. La popular modelo aseguró que parte de su éxito en el reality de baile se lo debe al apoyo de su esposo, Mario Hart, quien está muy atento a cada uno de sus ensayos y actuaciones.

“Mario siempre me apoya. Los dos somos un superequipo. Yo con él, él conmigo. Él me da varios tips. Viene a los ensayos y me dice qué es lo que me falta. Es muy sincero conmigo”, señaló en declaraciones para la prensa.

La temporada 2021 de Reinas del show va incrementando su nivel de dificultad cada fin de semana y solo las competidoras que asuman los retos llegarán a la etapa final. Korina Rivadeneira resaltó el talento de Milena Zárate, Leslie Moscoso, Allison Pastor y Paula Manzanal.

“La competencia está muy fuerte. Veo a una Milena y a una Leslie fortísimas, a una Allison con bailes exactos, a una ‘Cotito’ que está con muchas ganas, a una Paula supersexy, sorprendiendo con sus bailes… En esta competencia hay mucho talento. Cualquiera de nosotras podría sorprender”, expresó la influencer.

Korina Rivadeneira reveló que tiene preparada una marinera norteña para su presentación de este sábado 30 de julio, en una edición especial por el bicentenario del Perú.

