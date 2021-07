Ivana Yturbe y Beto da Silva celebran los 4 años del hijo del futbolista

Ivana Yturbe atraviesa felices momentos en lo personal, pues se encuentra muy emocionada durante la espera de su primera hija con su esposo, Beto da Silva, con quien además disfruta de una vida familiar. El último jueves 29 de julio, la pareja celebró los 4 años del primer hijo del futbolista.

Por medio de las redes sociales, Ivana Yturbe compartió emotivas imágenes de la reunión familiar, que tuvo a los dinosaurios como temática principal, además de divertidos juegos para los más pequeños.

“El motivo por el que estuve desaparecida, prometo estar de vuelta mañana”, escribió la influencer en sus historias de Instagram, para describir una fotografía en la que se luce jugando en un castillo inflable al lado de sus amigas.

Ivana Yturbe se hizo una ecografía en vivo para En boca de todos

Ivana Yturbe es la nueva reportera del programa En boca de todos, y sorprendió a más de un televidente al transmitir su ecografía de embarazo en vivo, desde una clínica.

La ex chica reality está cerca de cumplir cinco meses de gestación y ya reveló que espera una niña, como ella soñaba. “¡It’s a baby girl! Nos explota el corazón de felicidad con esta hermosa noticia. No saben cuánto le pedimos a Diosito que nos mande una mujercita y se nos dio. Le agradezco a la vida y a Diosito por tantas alegrías. No puedo esperar para tenerte en mi brazos, mi amor”, señaló en redes sociales.

