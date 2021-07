Federico Schwalb, director del Canal IPe: “Reforzar los valores en los niños es clave para la sociedad”

En el bicentenario de nuestro país, el canal educativo Canal IPe celebra cinco años dedicado exclusivamente a los más pequeños de casa: los niños.

La República conversó con uno de los responsables de analizar con responsabilidad que las producciones y contenidos sean de calidad para ofrecerlas a las personas que se están formando en nuestra sociedad.

Federico Schwalb, director del Canal IPe, reafirmó su compromiso con ofrecer un producto de calidad y con servicio a la sociedad. Además, destacó que, a pesar del corto tiempo que tienen, han aprendido cómo llegar a su público.

“Son cinco años y para ser un canal de televisión es bastante joven, pero los que estamos sentimos que es casi una vida. Estamos contentos porque pienso que hemos evolucionado y mejorado en la capacidad de entender mejor a nuestro público , de llegar a conectar con ellos. Como cualquier institución pública hay dificultades de recursos, pero hemos sabido sortearlas con creatividad y trabajo en equipo”, comentó.

Como todos, el Canal IPe también padeció las consecuencias de la pandemia, pero para Federico Schwalb y su equipo fue una oportunidad en medio de la crisis para adaptarse a la nueva realidad.

“ Cuando empezó la pandemia fue muy difícil, igual que para todo el mundo, pero para nosotros la dificultad fue dejar en stand by los proyectos que teníamos avanzados porque no se podía grabar. Una vez que pasaron las primeras semanas, aceptamos la realidad de que no podíamos volver a grabar en un estudio ni exteriores y empezamos a darle la vuelta con grabaciones por zoom o a manera remota. Adaptamos algunas ideas que ya teníamos a estas condiciones”, explicó.

“Dentro de lo malo, lo bueno fue que, por ejemplo, normalmente no teníamos los recursos para viajar a muchos lugares del Perú, pero al abrirse esta ventana de conversaciones por zoom, se volvió aceptable poner videos grabados por llamada. A partir de eso pudimos llegar a muchas provincias del país que no se habría podido viajar. Una vez que inició la pandemia se empezó a normalizar y descentralizar, lo cual que era nuestro objetivo”, añadió.

Federico Schwalb toma con mucha responsabilidad el trabajo que le ha tocado, ya que sabe que el canal está formando a los pequeños valores con contenido entretenido y sano.

“Somos un canal público. La responsabilidad viene porque nos estamos dirigiendo a niños y hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a ofrecer y decir. Al mismo tiempo dice mucho de una sociedad que no haya más espacios dirigidos a esta audiencia que es fundamental. Estás formando a ciudadanos desde que son chiquitos, reforzar valores. Eso es clave para una sociedad y nos toca a nosotros asumir un poco este rol y es lindo porque nos permite poner a prueba nuestra creatividad para llegar a este público y tenerlos entretenidos”.

¿Dónde ver el Canal IPe?

Encuentra Canal IPe en el canal 7.4 de la señal abierta digital, en los canales 319 (SD) y 772 (HD) de Movistar TV, 45 (SD) y 545 (HD) de Claro TV y 28 de Best Cable”.

¿Qué programas ofrece el Canal IPe?

Los cuentos de Chaski (dos temporadas)

Acceso Total con Thiago Bernal (por estrenar)

Astroboy Go

Campaña de valores protagoniza por niños y niñas a propósito del Bicentenario

