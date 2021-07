Ezio Oliva: “Hoy todos los peruanos debemos estar más unidos que nunca”

Este 30 de julio, el rockero peruano Ezio Oliva actualizó sus cuentas en Instagram y Facebook con un mensaje en el que hace un llamado a la reflexión, respeto y tolerancia, luego de los últimos sucesos políticos ocurridos en nuestro país. El más reciente: la presentación del nuevo gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo, realizada la noche del 29 y sin permitir el acceso a la prensa.

“Respeto y tolerancia por sobre todas las cosas”, inicia el músico. “Pero por favor también coherencia con lo que hemos elegido para nuestro país con nuestro voto o con nuestro silencio. Hagámonos cargo de nuestra decisión y asumamos que la única responsabilidad es nuestra”, agregó.

El intérprete de “En la habitación” y “Ven Morena” alentó a sus seguidores a mantenerse vigilante ante lo que pueda ocurrir.

“Yo no elegí lo que hoy está pasando con nuestro Perú querido y me hago cargo de mi decisión y te invito a que si tú piensas distinto a mí, pero que a la vez no estás de acuerdo con lo que está pasando con nuestro país hagas algo al respecto desde tu lugar”, manifestó.

Ezio Oliva concluye su mensaje con un llamado a la unidad: “Hoy todos los peruanos debemos estar más unidos que nunca”. “Te quiero Perú”, reiteró.

30.7.2021 | Post de Ezio Oliva pidiendo respeto y tolerancia por sobre todas las cosas. Foto: captura Ezio Oliva / Facebook / Instagram

