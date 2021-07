Angie Jibaja se defiende: “Estoy luchando, estoy bien, sana y a cualquier prueba me remito”

Angie Jibaja usó las redes sociales para compartir una reflexión acerca de su estado anímico y de salud, luego de que Romina Gachoy, quien se encarga del cuidado de sus hijos al lado de Jean Paul Santa María, la acusara de no cumplir un buen papel como madre de los pequeños Gía y Jako.

Por medio de su perfil de Instagram, la popular ‘chica de los tatuajes’ se dirigió a sus fans para expresar su felicidad por el buen momento que atraviesa al haber conseguido un nuevo trabajo.

“Me caracterizo por siempre haber sido una mujer esforzada, valiente y trabajadora. No dependo de nadie para tener lo poco o lo mucho que he tenido, siempre me he valido por mí misma”, comentó en un breve clip.

“Quiero agradecer por esta oportunidad a una empresa que ha confiado en mí. Estoy muy contenta”, continuó la modelo. “No soy aquella mujer que necesita hacer cosas que... no no, me caracterizo por ser así y estoy tranquila con mi conciencia”, añadió.

“La salud es lo más importante, no tiene precio estar sana, estar bien y de verdad eso me da muchísima tranquilidad. He besado a la muerte y no me he muerto, estoy vivita y coleando y luchando por otras cosas... son los tiempos de Dios. Estoy bien, estoy sana y a cualquier prueba me remito”, finalizó.

La publicación de Angie Jibaja llega luego de que Romina Gachoy revelara que ella no estaría cumpliendo con lo que les promete a sus pequeños hijos. “No le interesa la plata, solo le interesa hacernos daño y no dejarnos avanzar... ese es su único fin. Angie no da ni un sol, desde hace tres años ni un surtido de comida, nada de nada. Ella solo nos odia y punto”, declaró la uruguaya para Trome.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.