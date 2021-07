Shirley Arica molesta por acoso de la prensa: “Me espantan a los galanes”

El 29 de julio, Shirley Arica recurrió a sus historias de Instagram para aclarar a sus 1,2 millones de seguidores algunos puntos de su vida amorosa, luego de que esta vuelva a ser materia de titulares al haber sido captada con un nuevo galán.

“Fui a cenar con unos amigos y saliendo del restaurante me grabaron y me hicieron varias preguntas que no respondí, pero lo pienso hacer por aquí para que sea público, para que la gente sepa”, expresó.

La infuencer y empresaria se mostró enfática en señalar que no mantiene ninguna relación sentimental por el momento.

“No tengo novio, estoy soltera y ya me incomoda porque cada vez que me ven con alguien dicen que tengo novio, entonces, me fastidia bastante”, indicó. “Me espantan a los galanes”, señaló en un tono más jocoso.

Asimismo, aseguró que el hombre con el que fue captada pertenece a su círculo de amistades.

“Él es un amigo con el que salí hoy día, éramos un grupo, pero no entrábamos todos en la camioneta de mi otro amigo, así que salí con él aparte y me comenzaron a preguntar si somos salientes, si tengo algo con él”, explicó.

“No, no tengo nada con él, lo conozco hace muchos años, somos muy buenos amigos y es todo lo que hay, simplemente para aclarar”, reiteró de forma categórica Shirley Arica.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.