Rosángela Espinoza continúa con su viaje por Europa y llega a Italia: “Impresionante”

Rosángela Espinoza sigue disfrutando de su paso por Europa y ahora se encuentra visitando diversos parajes de Italia. La chica reality compartió detalles de su paso por Roma y diversas localidades de dicho país.

Según indicó en las historias de Instagram, no tendrá la oportunidad de conocer a fondo el lugar, debido a que debe volver al Perú para las siguientes emisiones de Esto es guerra. Sin embargo, expresó su deseo de regresar en un futuro.

“Me encuentro en Italia por primera vez. La verdad me animé a última hora, quiero conocer porque sé que no voy a tener estos días de vacaciones como los he tenido. Sé que voy a regresar y voy a visitar tranquilamente”, expuso en el clip.

En diversas imágenes que difundió en la plataforma mostró la torre de Pisa y sus alrededores. “Es impresionante. Solo quiero observarla primero, ya después (me tomo) las fotos”, precisó Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza emprendió su viaje por el Viejo Continente luego de culminar sus estudios universitarios de marketing. Tras estudiar y trabajar por varios años, la influencer decidió celebrar su logro académico con un tour.

“No saben cómo me siento, esto es demasiado", dijo Rosángela Espinoza al subir a la Torre Eiffel. Foto: composición Instagram

Algunos días atrás llegó a Francia y se mostró emocionada al conocer sus principales lugares turísticos, especialmente la torre Eiffel. En su cuenta de Instagram mostró videos e imágenes de su visita al monumento y su mirador. “Uno de mis más grandes sueños”, expuso en la plataforma.

