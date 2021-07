Mario Irivarren se inoculó contra el coronavirus en Miami: “Las vacunas salvan vidas”

Mario Irivarren ya se encuentra vacunado contra la COVID-19. El integrante de Esto es guerra viajó a Estados Unidos y aprovechó su estadía para recibir la dosis a pesar de que anteriormente había negado dicha posibilidad.

En su cuenta oficial de Instagram se mostró emocionado al encontrarse más protegido durante la pandemia y compartió algunas fotografías de su brazo y su cartilla de inmunización.

Según comentó, fue convencido por su pareja Vania Bludau para asistir a un centro de inoculación de Miami.

“Yo quería esperar a que me vacunaran en Perú, pero Vania insistió en que aproveche de una vez y me consiguió la cita. Sé que hay mucha gente que está a la espera de recibir su vacuna, pero también hay quienes no se quieren vacunar”, escribió Mario Irivarren en la mencionada plataforma.

Del mismo modo se dirigió a sus millones de seguidores y les pidió no tener miedo al fármaco. Además, mencionó que la evidencia científica avala su efectividad. “No son malas, no vienen con chip ni son parte de un plan para dominarnos. Las vacunas salvan vidas y así lo comprueban los indicadores de mortalidad del mundo ”, precisó.

Finalmente reveló que no ha presentado efectos secundarios tras su inoculación, pero advirtió que otras personas sí podrían sentirlas.

Mario Irivarren se inmunizó contra el coronavirus en Miami: “La vacuna salva vidas”. Foto: Instagram

Recordemos que la figura de América Televisión fue consultada sobre su posible vacunación meses atrás, cuando diversas personalidades comenzaron a viajar para protegerse de la COVID-19. Mario Irivarren descartó viajar a Estados Unidos con dicho propósito y aseguró que esperaría su turno en Perú.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.