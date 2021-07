Magaly Medina emocionada por el concierto de Alfredo Zambrano en isla de Croacia

Magaly Medina y Alfredo Zambrano decidieron pasar Fiestas Patrias en Europa. La conductora y el notario se tomaron unas breves vacaciones para pasear por España y las islas de Croacia.

A través de sus redes sociales, la figura de ATV compartió algunos momentos de su corto paseo por el viejo continente. Y en uno de sus más recientes post, la presentadora contó a sus seguidores que su esposo dio un concierto en Croacia.

En las imágenes se pudo ver a Alfredo Zambrano cantando y tocando la guitarra en un restaurante.

“Así celebramos el 28, entre amigos peruanos en una pequeña isla frente a Split ”, fue el mensaje que escribió Magaly Medina en el video que publicó en sus historias de Instagram.

Magaly Medina: “Yo jamás he dicho que me voy del país”

Luego de recibir una serie de ataques en redes sociales por parte de los usuarios, quienes le pidieron que se vaya del país tras confirmar a Pedro Castillo como el presidente del Perú, Magaly Medina se tomó uno minutos de su programa para aclarar que ella jamás dijo que se iría a vivir al extranjero.

“No solo me lo han pedido a mí, también se lo han pedido a Gisela Valcárcel, pero no se preocupen, no me voy a ir del país. Yo jamás he dicho que si gana fulano o mengano me voy del país. Nunca he dicho que me voy por algún presidente ¿Quiénes son ustedes para que me digan que me vaya de mi propio país? … Este es mi país, aquí chambeo, acá hago patria. Esa gente que me anda diciendo que me vaya del país, ¿hacen patria?... Por mí pueden seguir haciendo lo que quieran”, dijo en su programa el último 22 de julio.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.