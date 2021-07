Luis Miguel enfrenta demanda de hombre que cuidó su mansión durante 28 años

Continúan las batallas legales para Luis Miguel. Luego de que José Pérez, exmánager del ‘Sol de México’, revelara que demandaría a la producción de su serie biográfica por asegurar que le robó dinero, ahora, otro extrabajador se suma a las denuncias contra el cantante.

Se trata de Javier Francisco Guatemala, quien asegura que permaneció durante 28 años a cargo del cuidado de la popular mansión que Luis Miguel tenía en Acapulco, en la explaya Bonfil.

De acuerdo con la versión de Guatemala, fue despedido en 2012 y sin pago, por lo que con su abogado Tomás Gutiérrez demandó al artista por despido injustificado y reclama una indemnización por 10 años de salario.

“Realmente se siente la frustración de haber trabajado toda tu vida y creo que todos trabajamos por algo”, declaró el hombre para las cámaras del programa azteca Suelta la sopa. Además, explicó que, tras liquidar la propiedad, Luis Miguel cortó contacto con él.

“La demanda es porque después de 2012, cuando él se fue, perdimos comunicación, contacto, y ya de ahí me contactó con su secretario personal, el señor Joe Madera, y ya no me empezaba a llegar normalmente el dinero. Entonces empezamos ahí con carencias. Me cortaron la luz, a los empleados (de la mansión) les debía siete, ocho meses ya”, continuó.

