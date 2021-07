Katy Jara: “No haré shows presenciales porque la pandemia no ha acabado”

Muchos artistas han celebrado la reactivación de conciertos en vivo y con público. Sin embargo, este no es el caso de Katy Jara, quien ha puesto en primer lugar su salud.

Como se recuerda, la cantante de cumbia se contagió en dos oportunidades con la COVID-19 y la enfermedad dejó secuelas severas en su organismo.

“Después de nueve meses me volví a contagiar de coronavirus y esta segunda vez me dejó muy debilitada por las vías respiratorias, por eso estuve casi un mes alejada, tomándome el tiempo necesario para recuperarme”, señaló la conductora Domingos de fiesta en abril de este año.

Tras esto, Katy Jara fue consultada sobre el retorno de los conciertos presenciales. La artista contó que la han considero para este tipo de espectáculos, pero prefiere no exponerse hasta que la pandemia haya desaparecido, ya que tiene temor de volver a contagiarse.

“Me han llamado, pero todavía no haré shows presenciales porque la pandemia no ha acabado, y quiero cuidarme . He tenido la COVID-19 dos veces y no quiero volver a vivir lo mismo”, dijo a Trome.

Katy Jara estuvo preocupada por la salud de su esposo

A inicios de abril se dio a conocer que Katy Jara y su esposo Marvin Bancayán se contagiaron por segunda vez con el coronavirus. Tras varias semanas en cuarentena, la conductora reveló que la enfermedad afectó más a su pareja y tuvo miedo por su vida.

“Tuve temor por la salud de mi esposo porque su saturación bajó muchísimo y su ritmo cardíaco se disparó, fueron unos días de incertidumbre. Toda la atención médica fue en casa, le cambiaron los medicamentos y ahora se encuentra mejor. Nosotros vamos a permanecer en casa hasta recuperarnos”, detalló en esa oportunidad.

Katy Jara

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.