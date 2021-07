Gisela Valcárcel se defiende por video con Montesinos: “No demuestra ningún acto corrupto”

Gisela Valcárcel compartió a través de su cuenta de Facebook un reflexivo mensaje sobre el bicentenario de Perú, donde pidió por la paz, unión y seguridad en las calles ante tanta delincuencia.

Sin embargo, la conductora de Reinas del show no se imaginó que su publicación se vería opacada por el comentario de una usuaria que le recordó su pasado con Vladimiro Montesinos.

“ Qué lindos recuerdos ”, escribió la seguidora, adjuntando una captura del video en la que aparece la presentadora de televisión junto a Vladimiro Montesinos y el exbroadcaster José Francisco Crousillat.

Ante esto, Gisela Valcárcel no dudó en responder para defenderse. La mamá de Ethel Pozo señaló que jamás recibió dinero para hablar sobre algo específico y aseguró que esa imagen no prueba ningún acto de corrupción. Además, invitó la usuaria a averiguar bien la historia de su reunión con Montesinos, quien fue asesor presidencial del expresidente Alberto Fujimori entre 1990 y 2000, y que, actualmente, se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de la base naval del Callao.

“En esa foto se muestra que estuve con ellos, pero nunca... entiéndelo bien, nunca a mí nadie me ha dicho lo que debo hacer o decir … y menos me ha dado dinero para que diga algo. Mi foto no demuestra ningún acto corrupto , pero seguro eres muy joven y no has averiguado, por eso te respondo porque entiendo que ignoras y si me sigues, debes conocerme”, escribió la conductora.

“Averigua bien lo que se demostró, gracias a Dios se me hizo declarar y se me pidió disculpas. Eso está en los diarios, dale una averiguada y verás …Un abrazo”, sentenció Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel responde a críticas por video junto a Montesinos. Foto: captura/Facebook

