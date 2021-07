Génesis Tapia habló sobre el difícil momento que atraviesa debido a la salud de su padre. La actriz comunicó a sus seguidores que su progenitor fue diagnosticado con cáncer; sin embargo, indicó que logró ser operado.

En la sentida publicación de Instagram contó que su familiar no expresó sus malestares, lo que ocasionó que la enfermedad no sea detectada de forma temprana.

“Mi respuesta fue inmediata, visitamos especialistas en gastroenterología. Así llegamos a exámenes más exhaustivos para terminar descubriendo que mi padre tenía un tumor maligno en el colon (cáncer de colon) , que no solamente lo había consumido hasta tener 7 de hemoglobina, sino que me lo estaba arrebatando con una rapidez que mis fuerzas no podían detener”, escribió.

Para alivio de sus miles de seguidores, el papá de Génesis Tapia ya logró ser sometido a una operación. La figura de televisión celebró que su progenitor se encuentre cada vez más cerca de su recuperación total.

Además, agradeció a Dios por haberla ayudado a actuar con fortaleza: “Le agradezco por no permitir que suceda algo que no podría soportar. Por el amor bendito de nuestro creador, podemos decir: ‘Le ganamos la primera batalla al cáncer’” .

Génesis Tapia revela que su padre fue operado tras ser diagnosticado con cáncer. Foto: Instagram

El padre de Génesis Tapia fue inoculado contra el nuevo coronavirus en abril, hecho que alegró mucho a la actriz y empresaria. A través de sus redes sociales celebró la inoculación de su familiar

“¡Lo logramos! Hoy, como siempre, te agarré fuerte de las manos como cuando tú me agarrabas de niña y, con mucha emoción y agradecimiento a Dios, te llevé a recibir tu segunda y última dosis de vacuna contra la COVID-19”, escribió.

Mensaje de Génesis Tapia por inmunización de su padre. Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.