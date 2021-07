Edson Dávila y Janet Barboza suelen lanzarse comentarios ácidos durante las transmisiones en América hoy. Sin embargo, ambos han aclarado que todo se trata de bromas que se juegan en vivo.

En la más reciente edición del espacio de América TV, el bailarín respondió a la siguiente pregunta: “¿Es mito o verdad que tienes envidia a Janet porque tienen casi la misma edad pero ella tiene más trayectoria?”.

Edson Dávila negó sentir celos de su colega y reveló que la admira por su larga trayectoria en la conducción, pero bromeó con que Barboza no ha logrado llegar al público a pesar de sus años en televisión y en shows.

“Mito. En primer lugar, la señora y yo no tenemos la misma edad. ¿Cómo le voy a tener envidia? Yo la admiro, la respeto, me parece inteligente, tiene respuesta para todo. Yo la vi en La movida de los sábados, pero la verdad en tanto años no ha logrado tener el cariño del público ”, señaló Dávila, desatando las risas entre todos los presentes en el set de América hoy.

“¿Alguien hoy en día, en televisión nacional, podrá llevar a 80.000 personas a un concierto?”, se defendió Janet Barboza.

Ante esto, Edson Dávila le recordó que, a los conciertos que animaba la conductora, el público iba por los artistas y no por ella.

“ No iban por usted, iban por los artistas, por Agua Marina, por Armonía 10 . No va a comparar sus shows con los míos, yo canto y bailo”, refutó.

