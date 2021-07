Anne Hathaway celebra los 20 años de El diario de la princesa: “Los milagros suceden”

La actriz estadounidense Anne Hathaway, quien meses atrás protagonizó la película The Witches, compartió un emotivo mensaje para celebrar los 20 años de El diario de la princesa, cinta que se lanzó el 2001 y con la que alcanzó popularidad a nivel mundial.

A través de su Instagram oficial, la estrella de Hollywood expresó el gran amor que siente por el recordado film de Disney, en el que interpretó a la dulce adolescente Mía Thermopolis, y logró conmover a sus millones de seguidores.

“Los milagros suceden... Feliz 20 cumpleaños a El diario de la princesa, la película que lanzó mil dormidos”, escribió la artista de 38 años, quien se reunió con el elenco de El diablo viste a la moda en junio pasado.

Junto a su publicación en Instagram, Anne Hathaway adjuntó una serie de fotografías que retrataron algunos de los momentos más icónicos de El diario de la princesa. Julie Andrews (reina Clarisse), Heather Matarazzo (Lily Moscovitz) y Larry Miller (Paolo) son algunos de los actores que aparecen en las instantáneas.

Anne Hathaway emocionada por los 20 años de El diario de la princesa. Foto: Anne Hathaway/ Instagram

