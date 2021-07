Shakira sobre su maternidad: “No hago que mis hijos escuchen mi música”

La cantante colombiana Shakira brindó una entrevista en la que habló sobre su maternidad y vida familiar que comparte con sus hijos y pareja, el conocido futbolista Gerard Piqué.

A diferencia de muchas celebridades de la música que buscan que sus pequeños herederos le sigan los pasos, la intérprete de “Waka waka” reveló que no le gusta que sus hijos escuchen sus canciones dentro de la casa.

Según indicó Shakira, para ella es importante que sus hijos crezcan en un ambiente común. “No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible”, expresó en una entrevista para el portal ET Canada.

“Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona”, agregó la cantante en referencia a sus pequeños Milan, de 8 años, y Sasha, de 6.

Contó que habla sobre su trabajo con Gerard Piqué, pero el futbolista comprende poco el rubro musical. “Le pregunto a mi marido, que no tiene ni idea de nada relacionado con mi negocio. No entiende muy bien los vídeos. Dice: ‘Vale, no entiendo para qué sirven los vídeos. ¡No tiene nada que ver con la canción!’, y yo le digo: ‘Ok, ¿sabes qué? ¡No hablemos de esto ahora mismo!’”, mencionó Shakira.

La cantante y compositora colombiana se encuentra promocionando su nueva canción “Don’t wait up”, compuesta por Ian Kirkpatrick y Emily Warren.

