La voz Perú: Ana Olórtegui arremete contra el programa tras ser eliminada

La voz Perú llevó a cabo su etapa de batallas en las últimas semanas, durante las cuales más de un singular suceso captó la atención de los televidentes; sin embargo, en esta ocasión el programa no dio que hablar por alguna de las presentaciones, sino porque Ana Olórtegui, una de sus exparticipantes, dejó entrever que su eliminación no habría sido justa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante se mostró decepcionada de que Mike Bahía, su exentrenador en el programa de canto de Latina, haya decidido darle el pase a la siguiente ronda a su contrincante Stefano Grande, luego de que ambos interpretaran a dúo el tema “Arrasando”.

“A una semana de mi presentación en el concurso La voz Perú deseaba compartirles mi punto de vista y hacerlos parte de esta experiencia, pero sobre todo que sepan la decepción que me llevé”, aseveró.

Tras esta breve introducción, Ana Olórtegui aseguró que el criterio que se utilizó para su eliminación no fue el correcto. De esta manera, la artista supuso una cierta preferencia por su colega.

Cabe precisar que días atrás Giuseppe Horna también se refirió a las supuestas injusticias y favoritismos que existirían en La voz Perú, y desató así una polémica en redes sociales.

La voz Perú: participantes olvidan letra de su canción

Mike Bahía y Daniela Darcourt criticaron duramente a dos participantes de La voz Perú por haberse olvidado la letra de la canción que interpretaron durante su batalla.

“A mí no me gustó esta batalla. Hoy para mí ninguno debería pasar, deberían aprender de esta situación y no competir con el otro”, aseveró el intérprete de “Amantes”. Mientras la salsera añadió: “Estoy decepcionada de ambos”.

