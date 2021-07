Hijo de Bob Odenkirk se muestra optimista sobre salud de su padre: “Va a estar bien”

El mundo entero quedó paralizado luego que este último martes 27 de julio se conociera que Bob Odenkirk fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un colapso repentino en el set de grabación de Better call Saul. Según The Hollywood Reporter, el actor rodaba sus escenas sin problema alguno cuando sorprendió al sufrir un desmayo.

Por suerte, integrantes de la producción de esta serie llamaron a una ambulancia para que fuera llevado a un centro médico. Sin embargo, luego de algunas horas de su internamiento, no se conocía si su estado era crítico o si ya se encontraba fuera de peligro.

Por suerte, Nate, el propio hijo de Bob Odenkirk, dejó un escueto pero esperanzador mensaje en sus redes sociales para tranquilidad a sus fanáticos en todo el globo. “Va estar bien”, expresó en su cuenta de Twitter tras dejar en claro que el artista se recupera de esta descompensación.

Hijo de Bob Odenkirk dio detalles sobre la salud de su padre. Foto: Twitter

Bryan Cranston pidió que recen por la salud de Bob Odenkirk

Enterado del estado de salud de Bob Odenkirk, Bryan Cranston pidió a sus millones de seguidores en todo el mundo que recen por la salud de quien fuera de su compañero en la aclamada serie Breaking bad. Por ello, el intérprete dejó un sentido mensaje mediante su cuenta de Instagram.

“Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo colapsó anoche en el set de Better call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado. Por favor, tómate un momento en tu día de hoy para pensar, enviar pensamientos positivos y oraciones por él. Gracias”, escribió.

