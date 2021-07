Gian Marco rinde homenaje al Perú por el bicentenario: “Rojo y blanco es mi consuelo”

Gian Marco, uno de los cantautores más importantes del Perú, expresó el gran amor que siente por nuestro país con un sentido mensaje en honor al bicentenario, logrando conmover a todos sus seguidores en las redes sociales.

A través de su Instagram oficial, el artista expuso un poema que escribió, recordando que compuso más de un tema inspirándose en nuestra patria.

“Te he escrito tantas canciones y en cada verso he intentado devolver lo que me has dado, patria de mis emociones. Un compendio de ilusiones reposa sobre tu pueblo, de rodillas en tu suelo, mi boca te vuelve a besar, desde la selva hasta el mar, rojo y blanco es mi consuelo”, fueron las emotivas palabras que impregnó.

Gian Marco canta "Hoy" por el Bicentenario del Perú. Foto: Gian Marco/ Instagram

Además de ello, Gian Marco, quien semanas atrás le dedicó un tierno mensaje a su hija Nicole Zignago, también compartió un video en el que aparece interpretando “Hoy”, una de sus más icónicas canciones, con gran sentimiento.

Gian Marco responde tras ser llamado “soberbio”

Hace algunos meses, usuarios en redes sociales acusaron a Gian Marco de tener una mala actitud hacia sus fans, asegurando que no demostraba humildad.

Ante tal situación, el cantante y compositor peruano respondió a quienes lo tildaron de “soberbio”, aclarando que él no finge, sino que se muestra tal y como es ante su público.

“Yo siento que es parte de la idealización y la percepción de la gente, hoy en día se percibe mucho. También considero que cuando soy tan yo, soy yo, pues. Entonces, yo no tengo por qué fingir”, expresó en América Espectáculos.

