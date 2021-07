Fiestas Patrias: famosos peruanos celebran con mensajes el bicentenario del Perú

La celebración por las Fiestas Patrias en el Perú este 28 de julio no fue ajena al mundo del espectáculo. Muchos artistas nacionales y personajes de la farándula le dedicaron un emotivo mensaje a su país natal a través de las redes sociales.

Entre las figuras que destacan están el músico Pedro Suárez Vértiz, el conductor Aldo Miyashiro, la animadora María Pía Copello, la agrupación de cumbia Grupo 5, la actriz Wendy Ramos, la conductora Tula Rodríguez, el cantante Deyvis Orosco, el conductor Ernesto Pimentel, la cantante folclórica Dina Páucar y más.

Pedro Suárez Vértiz

El músico Pedro Suárez Vértiz compartió un video en el que aparece un hombre tocando el tema “No pensé que era amor” con un violonchelo. “La mayoría de los peruanos la está pasando como él. Por todos ellos, gritemos con fe: ¡Feliz bicentenario, amado Perú!”, expresó el rockero.

Aldo Miyashiro

“¡Feliz bicentenario, patria querida! Que el dolor se vaya. Que sigamos orgullosos de nuestra sangre. Que seamos uno. Que trabajemos por los que menos tienen. Que todos puedan comer, estudiar, sanar. Que nadie sea discriminado. Que vuelva la esperanza. ¡Viva el Perú!”, expresó el conductor Aldo Miyashiro de La banda del Chino.

María Pía Copello

La animadora María Pía Copello celebró el bicentenario del Perú con un divertido video junto a su pequeña hija. “¡Felices Fiestas Patrias y feliz bicentenario para todos! Decir que amo a mi país es poco y en este día tan importante lo único que deseo de corazón es que nos gobiernen con justicia para que el progreso y las oportunidades lleguen para todos”, escribió.

Grupo 5

La agrupación de cumbia Grupo 5 compartió una imagen de la Proclamación de la Independencia del Perú. “Feliz bicentenario, querido Perú, orgulloso de haber nacido en esta hermosa tierra. ¡Viva el Perú!”, fue su mensaje.

Wendy Ramos

La actriz Wendy Ramos decidió celebrar el bicentenario del Perú con un divertido episodio de su recordado personaje de Pataclaun.

“¡Llegó el 28! Y me acordé de ese día que fui presidenta de Perú. El bicentenario nos encuentra a todos alborotados. Esperanzados, hartos, optimistas, cansados, abrumados, escépticos, positivos, unos así, otros asá, un día así, otro día asá. Yo amo a mi país siempre. Pase lo que pase. Aquí vivo, aquí respiro, aquí están las personas que quiero y me quieren, aquí está la comida que prefiero, acá tengo desierto, playa, amazonía, nevados, historia, música y silencio”, expresó.

“Acá está mi casa. Nuestra casa. Cuando amas a alguien lo cuidas, te preocupas, lo amas sin condiciones, quieres que tu amor esté bien. Nos necesitamos unidos, fuertes y con ganas de trabajar. Vamos Perú, es hora de mirar adelante y codo a codo ponernos a trabajar. Todos juntos”, mencionó la intérprete.

Tula Rodríguez

La conductora Tula Rodríguez bailó al ritmo del huayno junto a otros bailarines para celebrar el bicentenario del Perú. “De colores y con todo el ritmo celebro los 200 años de mi lindo Perú. ¿Y tu cómo celebrarás nuestra fiesta nacional?”, escribió.

Deyvis Orosco

“¡Felices Fiestas Patrias! Hoy me siento más orgulloso que nunca de haber nacido en esta tierra hermosa y bendita. En nuestro bicentenario celebremos respetando y cuidando a nuestro país. Siempre contigo Perú”, fue el mensaje del cantante de cumbia Deyvis Orosco.

Ernesto Pimentel

“¡Felices Fiestas Patrias! Celebremos el bicentenario del Perú, todos unidos por un país mejor”, escribió Ernesto Pimentel, quien interpreta a la Chola Chabuca.

Dina Páucar

“Orgullosa de lucir tus bellos colores y tu hermosa bandera por todos los lugares del mundo. Cómo no amarte, mi amado Perú. Feliz 28 de julio, feliz bicentenario”, se lee en la publicación de la cantante folclórica Dina Páucar.

Magaly Medina

Magaly Medina celebra el bicentenario del Perú con la preparación del pisco sour. “Yo no decidí nacer en Perú, simplemente tuve mucha suerte. ¡Feliz 28 de julio para todos! Hoy les enseño a preparar un trago peruano a base de una de nuestras bebidas bandera: el pisco. ¡Salud!”, escribió la conductora.

Gian Marco

Gian Marco celebró los 200 años de la Proclamación de Independencia del Perú con un emotivo video en el que aparece cantando el tema “Hoy”. Además, le dedicó al país un verso.

“#FelizBicentenarioPerú Te he escrito tantas canciones y en cada verso he intentado devolver lo que me has dado patria de mis emociones. Un compendio de ilusiones reposa sobre tu pueblo de rodillas en tu suelo, mi boca te vuelve a besar, desde la selva hasta el mar rojo y blanco es mi consuelo”, expresó el reconocido compositor.

