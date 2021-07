Bryan Cranston preocupado por estado de salud de Bob Odenkirk: “Recen por él”

El actor Bryan Cranston, protagonista de la serie Breaking Bad, expresó su preocupación por el estado de salud de su colega Bob Odenkirk, quien se encuentra hospitalizado debido a que sufrió un desmayo en pleno set de grabación de Better Call Saul.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete le dedicó un sentido mensaje en el que pidió a sus seguidores que recen por la pronta mejoría de Bob Odenkirk.

“Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado. Por favor, tómate un momento en tu día de hoy para pensar, enviar pensamientos positivos y oraciones por él, gracias”, escribió Bryan Cranston.

Bryan Cranston preocupado por estado de salud de Bob Odenkirk. Foto: captura Instagram

En la publicación de la red social, el actor de Breaking Bad compartió una fotografía en la que aparece sonriendo junto a Bob Odenkirk.

Según los reportes de la prensa internacional, el artista de 58 años está hospitalizado en Nueva México, ciudad donde filmaba la sexta y última temporada de la serie.

Hasta el momento, se desconoce cuál es el estado de salud de Bob Odenkirk. El portal TMZ informó que el actor se desplomó en el estudio y fue asistido por el equipo de producción, luego fue trasladado al hospital.

Bob Odenkirk alcanzó la fama al interpretar al abogado Saul Goodman en la serie Breaking Bad (2008-2013). El éxito de su personaje causó que se grabe una serie propia llamada Better call Saul, que ha impulsado más su carrera artística. El actor se despedirá de su personaje en la sexta temporada de la serie que se estrenó en 2015.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.