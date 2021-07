Alejandra Baigorria responde a usuario que pide que se quede en EE. UU.: “Nunca dije que me iría”

Hace unos días, Alejandra Baigorria informó a todos sus seguidores que viajó a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el coronavirus. La modelo se mostró muy emocionada por haber tenido la oportunidad de inmunizarse, sin embargo, no esperó que uno de sus detractores le hiciera un incómodo pedido.

Todo empezó cuando la también empresaria compartió un mensaje en redes sociales hablando de su vacunación, la que recibió junto a Said Palao, y recomendó a que los demás también acepten inocularse. Asimismo, como celebrará Fiestas Patrias en el país norteamericano, un usuario le consultó: “¿Cuándo te vas del país?”.

Inmediatamente, Baigorria respondió muy contundente que nunca dijo que abandonaría el Perú. “Nunca dije que me iría y no me iré, porque, ¿algún problema?” , respondió en su cuenta oficial de Instagram.

Publicación de Alejandra Baigorria Foto: Instagram

Según mencionó Alejandra Baigorria, se puso la vacuna Johnson & Johnson y contó que antes no quería ser inoculada por miedo, pero hoy más miedo le da lo mortal que puede ser la COVID-19.

“Vacunada. Les cuento que logré ponerme la vacuna Johnson & Johnson. Sé que muchas personas no quieren vacunarse por diferentes motivos. Antes, yo no quería por miedo, pero más miedo debe darnos lo mortal que puede llegar a ser el virus. ¡Cuídate y cuida a los demás!”, expresó la integrante de Esto es guerra.

Además, expresó su felicidad al ver que la jornada de inmunización ha progresado en el país: “Me pone contenta que en mi Perú la vacunación esté avanzando de forma rápida”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.