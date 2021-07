Adamari López revela por qué fue vetada de Televisa: Me pidieron que me retirara del canal

Adamari López es una reconocida actriz de Puerto Rico que triunfó en México gracias a los papeles que le tocó y el empeño que le puso. Sin embargo, su ingreso a Televisa, una de las más grandes productoras de tierras aztecas, fue complicado, ya que sufrió de un veto.

Resulta que la expareja de Toni Costa audicionó para la telenovela Pueblo chico, infierno grande de 1997, protagonizada por Verónica Castro. Para el papel postularon López, Aracely Arámbula e Irán Castillo: la puertorriqueña se quedó con el personaje.

“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México , que eran egresadas del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), que tenían como esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían”, contó la conductora del programa matutino Hoy día de Telemundo, en una entrevista con el publicista Joe Bonilla.

“A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, añadió.

Sin embargo, los sueños de Adamari López se vinieron abajo cuando Televisa se dio cuenta que ella había grabado algunas telenovelas en Puerto Rico con la productora de TV Azteca, rival de la primera televisora. El canal la vetó y le dio el papel a Aracely Arámbula.

“ Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula . Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona no grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, relató.

A pesar de esa triste experiencia, Adamari López pudo cobrar su revancha, ya que poco después la misma Televisa la llamó para trabajar en la telenovela Sin ti, donde obtuvo uno de los papeles principales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.