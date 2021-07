Yahaira Plasencia responde a comentarios de Samuel Suárez: “Lo respeto”

Yahaira Plasencia, quien días atrás fue acusada de hacerle un desplante a Jorge Benavides, se pronunció mediante sus redes sociales para dirigirse al periodista de espectáculos Samuel Suárez y agradecerle por las palabras que tuvo hacia ella en una de las transmisiones de Instarándula.

Todo empezó hace algunos días, cuando el hombre de prensa brindó detalles sobre el trato de la salsera años atrás, durante la época en que él aún era reportero. “Yo te puedo hablar de pasado, en el pasado… ¡creidísima la mujer! antipatiquísima. Yo le he dicho ya, pero ahora no sé, no la he tratado. Conversamos conmigo y todo normal”, declaró.

Estas declaraciones resonaron en varios medios, por lo que Samuel Suárez regresó a Instagram y aclaró que, a pesar de las diferencias, la intérprete de la recién estrenada canción “Dime” siempre ha sabido respetar el trabajo de la prensa.

“Muchas veces he puesto que Yahaira se habrá molestado, no le habrá gustado alguna cosa que dije. A lo mejor yo no estuve bien en opinar alguna cosa, a lo mejor me equivoque; sin embargo, siempre ha respetado el trabajo (de los periodistas) y prueba de eso es que ella sigue Instarándula”, señaló.

Al enterarse de ello, Yahaira Plasencia se mostró agradecida y le dedicó unas emotivas palabras al conductor de Instarándula a través de Instagram.

“Yo lo respeto, Samu, porque nosotros los artistas nos debemos a ustedes también y tus críticas, pero también rescatas lo bueno, y eso hace un periodista y sobre todo sin dañar a nadie”, dijo la salsera, quien días atrás participó de los Premios Juventud 2021.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.