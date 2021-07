Usuarios piden a Raúl Romero que vuelva a la TV: “Nos divertías sin mostrar vulgaridades”

El último 23 de julio, Raúl Romero recurrió a sus redes sociales para confirmar a todos sus seguidores que volverá a dar un concierto presencial en las próximas semanas. El cantante se emocionó hasta las lágrimas al momento de dar la noticia.

“(…) Encontrarme con ustedes, con el público. Ha sido un tiempo muy difícil para los artistas, no tener contratos. Voy a tocar el 14 de agosto, separa la fecha porque yo te espero. No sé si has entendido algo, pero estoy muy emocionado”, dijo en el video el líder de los Nosequién y los Nosecuántos.

Tras este primer anuncio, Raúl Romero volvió a sus redes sociales para contar que las entradas para el concierto que dará en el Festival Reactívate se agotaron. El músico se mostró muy feliz y sus seguidores aprovecharon para pedirle que, ahora que vuelve a los conciertos en vivo, también debería hacer lo mismo en la televisión.

Varios usuarios señalaron que el artista peruano, quien condujo el programa Habacilar durante ocho años , difundía contenido sano y, a pesar de que se dedicaba al entretenimiento, mantenía sus límites y respeto al televidente.

Usuarios piden a Raúl Romero que vuelva a la Tv. Foto: captura Facebook

“La gente está harta de ver en televisión a los mismos aburridos de siempre, a los noticieros llenos de tragedias y sensacionalismo negativo. Queremos a alguien como el querido ‘Cara de Haba’, que, sin ser su prioridad, muchas veces nos culturizaba , pero sobre todo nos divertía sin necesidad de mostrar vulgaridades, solo humor puro y alegría espontánea”, “No te hagas de rogar y regresa ya”, “Eres lo máximo Raulito, se te extraña mucho en la televisión”, “Raúl debería estar en la TV, ya que hacía reír con sus ocurrencias sanas”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los seguidores de Raúl Romero en sus redes.

