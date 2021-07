Rosángela Espinoza se conmueve al celebrar el fin de su carrera universitaria

Un emotivo momento se vivió en En boca de todos. Rosángela Espinoza llegó al set del programa y fue sorprendida con una pequeña celebración por su reciente egreso de la universidad. La chica reality no pudo evitar conmoverse al hablar de su esfuerzo.

La integrante de Esto es guerra, quien actualmente se encuentra en Francia festejando sus logros, llegó vestida con una toga y usando un birrete. Ricardo Rondón, quien es muy cercano a la invitada, le dedicó unas emotivas palabras.

“Estudiar y trabajar no es fácil. Tú no solamente eres emprendedora, eres valiente, tienes las metas claras. Estoy orgulloso de ti, más allá del personaje, de lo que has conseguido porque eres una mujer valiente, porque amas a tu familia. Esa chica sencilla nunca se sintió menos ante nadie, nunca se derrotó ante la vida. Ella siempre pudo”, dijo el conductor de América TV.

Al ser consultada sobre las personas a quienes dedicaría su éxito universitario, Rosángela Espinoza nombró rápidamente a sus progenitores.

“A mis padres, en especial a mi papá que está en el cielo. Me hubiera encantado que esté a mi lado y que disfrute conmigo. Lo más importante es disfrutar el presente, ahora estoy con mi madre, con mis hermanos y ellos están orgullosos”, precisó.

No obstante, el momento más sentido llegó cuando la modelo peruana recibió un cuadro de su padre como regalo. La combatiente agradeció entre lágrimas el gesto de los presentadores de En boca de todos.

