Renata Flores: “Lo mejor que pude hacer fue combatir la discriminación con mi música”

La cantante ayacuchana Renata Flores transmite con sus canciones en quechua un mensaje de lucha contra la discriminación y la violencia de género, buscando la valoración de la cultura andina.

En su más reciente colaboración con Daniela Darcourt y Eva Ayllón titulada “Arriba Perú”, en homenaje al bicentenario, la cantautora de 20 años nos deja un mensaje de unión frente a las adversidades.

La República conversó con la exponente musical, quien habló sobre la necesidad de dejar atrás prejuicios y sentirse orgulloso de lo que tenemos bajo nuestros pies.

Habrás sentido una gran emoción al cantar junto a dos grandes exponentes de la música peruana como Daniela Darcourt y Eva Ayllón, ¿cómo se dio esta colaboración?

Sucedió muy rápido. Daniela me habló por Instagram y me comentó sobre este proyecto y de quiénes estaban involucrados. Entonces, iniciamos esta canción inmediatamente. Me dijo que le gustaba mi música y me sentí emocionada por eso.

¿Cuál es el mensaje de este tema para los peruanos y peruanas en el bicentenario?

Esta canción tiene un mensaje que los peruanos necesitamos en estos momentos. Estamos pasando por muchas crisis como lo del COVID-19, en lo político... lo mejor que podemos hacer ahora es estar unidos a pesar de las diferencias en la forma de pensar o en nuestras costumbres.

Estamos en un proceso de revalorización de nuestra cultura y esperemos que no solo sea por el bicentenario, ¿cómo te sientes cuando dicen que eres parte de este cambio?

Me siento como si tuviera una gran responsabilidad. Ese reto de seguir visibilizando nuestra cultura, el quechua y todo lo que mis abuelitas me transmiten me inspiran mucho. Me llena y motiva a seguir mostrándolo a las personas.

¿Hay mercado para esta música?

De hecho, hay un mercado. Muchos artistas están optando por fusionar y volver de alguna manera a sus raíces; no solamente en Perú, sino también sucede a nivel mundial. Nos estamos dando cuenta que lo nuestro, nuestra música, nos hace únicos.

Te iniciaste la música desde muy pequeña en Ayacucho, ¿Cómo aprendiste a hablar quechua y cómo se dio este proceso de seguir este estilo musical?

Desde pequeña siempre me ha encantado la música. Hubo un momento de querer sacar al mundo mi voz y participé de concursos en Ayacucho. Estuve en La voz Kids a los 13 años. Quise seguir sacando mi talento y aproveché en usar las plataformas digitales como YouTube. Allí empecé a hacer covers, al inicio, no sabía si hacerlo en ingles o español. Mi mamá fue quien me dijo que podíamos hacerlo en quechua. De muy chica la veía haciendo activismo, en protestas y por allí me gustó lo que hacía con los proyectos sociales. Ha sido todo bonito conocer esta cultura tan grande. En el colegio fue muy poco que nos enseñaron sobre las culturas peruanas y no nos daban ese mensaje de reivindicación de la cultura quechua.

¿Fue como un especie de protesta?

Sí, para mostrar que el quechua está aquí, sigue vigente que hay muchas personas que lo hablan, que podemos aprender... este idioma no se debe perder.

¿Por qué debemos de quitar el “roche” de hablar quechua? Muchos se avergüenzan de ello, se ríen y hasta se burlan.

Desde el colegio he visto mucho rechazo a los quechua hablantes por sus facciones... mucha discriminación. Incluso pasó con mi abuelita. Eso me afectó bastante, no sabía cómo reaccionar. De pequeña me preguntaba por qué la miraban diferente. Cuando iba con ella a algún cumpleaños o lugar público . Lo mejor que pude hacer fue combatir esa molestia con mi música, haciendo activismo, mostrando que uno puede ser libre hablando en quechua sin temor de por medio.

En marzo lanzaste tu primer álbum titulado Isqun, ¿Qué significa el nombre de este disco?

Isqun es el número nueve en quechua. Su sonoridad me llamó la atención. En la cosmovisión andina significa el reflejo del alma. Esto me inspiró bastante para poder buscar mi identidad. También es un homenaje a las mujeres que han aportado muchísimo en hacer cosas increíbles por el Perú. Quise hablar de ellas.

¿Compones todos tus temas?

Sí, los escribo y trabajamos juntos con mi equipo en Ayacucho.

¿Cómo te relacionas con tus fans?

Trato de ser lo más natural posible en mis redes sociales. Hubo un tiempo que se me había bloqueado (la cuenta) y fue como un escándalo para mí. Me sentía vacía, tenía que estar conectada con ellos.

¿Has recibido mensajes discriminatorios en redes sociales?

Antes, en YouTube, he recibido mensajes. Pero ahora son muy pocos. En Instagram recibo comentarios diciéndome que por qué no canto en español, que la música que hago no les gusta y que lo tradicional debe quedarse solo allí. La verdad no me afectan mucho. Es más, me ayudan para mejorar.

¿Quiénes son tus referentes musicales para este disco?

Mis papás me enseñaron a escuchar la música de Lucho Quequezana. Lo conocí en persona tiempo después y me pareció una persona increíble. Me encanta como fusiona todo. También escucho a Jaime Cuadra. Entre los artistas de mi generación hay muchísimos que escucho y me inspiran. Clara Yolks, Milena Wharton. Otros, Nina Simone, Cancerbero, Cultura Profética...

¿Qué esperas que el nuevo gobierno haga por los artistas peruanos independientes?

Que nos sigan apoyando con convocatorias y en lo económico. Falta por trabajar que haya más espacios culturales en provincias. En Ayacucho, el teatro municipal solo tiene aforo para unas cuantas personas y es muy limitado. Más lugares abiertos sería increíble. También que sigan promoviendo un mensaje de unión y diversidad cultural.

¿Qué nuevas fusiones pretendes realizar?

Pronto lanzaré el videoclip de María Parado de Bellido. No hay fecha exacta, pero estará en agosto. Espero seguir haciendo colaboraciones. También, fusionar con música afroperuana, de la selva... explorar más de la cosmovisión andina.

