Marisol defiende a Yahaira Plasencia: En lugar de apoyar a nuestros talentos los destruimos

Yahaira Plasencia se viene abriendo camino en el mundo de salsa, pero su recorrido le ha traído muchas críticas en cuanto a su técnica vocal, ya que durante su presentación en los Premios Heat 2021 usó playback y se levantó la polémica.

Tras esto, Marisol salió en defensa de la intérprete de “Dime” y detalló que no hay nada de malo en que un artista recurra a ciertos efectos para presentarse en vivo.

“ A veces es mejor presentarse haciendo playback cuando no tienes el respaldo de tus músicos y estar segura de que todo va a salir bien . Y ella ha viajado sola, así que no lo veo mal, lo importante es hacer una buena presentación”, señaló la cantante de cumbia a Trome.

Asimismo, Marisol lamentó las críticas que viene recibiendo Yahaira Plasencia y solo se enfoquen en sus debilidades y no en su talento.

“Conozco a Yahaira, es mi amiga, la quiero mucho, sé cómo ha venido trabajando y de sus logros, y la gente muchas veces no conoce todo lo que hay detrás del artista. Me da cólera todas las críticas que le hacen, pues en lugar de apoyar a nuestros talentos los destruimos ”, añadió.

Además, la ‘Faraona de la Cumbia’ aseguró que Yahaira Plasencia sí tiene talento para el canto y no entiende por qué hay tantos ataques hacia la joven salsera.

“ Para mí, ella sí canta. Que no tenga la voz que todo el mundo quisiera es otra cosa, pero la chica canta . No hay que quitarle mérito y se esfuerza por hacer mejor su trabajo cada día. Hasta le han criticado por el vestido que lució, pero nadie sabe todo lo que le pasó. Me parece increíble ver tanta crítica, tanto odio que le tienen como si ella le hubiese hecho algo a la gente”, comentó.

Finalmente, Marisol indicó que existen personas que solo quieren lo peor para Yahaira Plasencia. Pero desde su posición, la cumbiambera le envía lo mejor de los éxitos.

“Veo que quieren destruirla, estamos pasando una pandemia y parece que no hemos aprendido nada, cuando deberíamos de cambiar y mejorar. La quiero y siempre trato de aconsejarla, me alegro por sus logros porque nos suma a todos”, dijo.

