Maricarmen Marín revela cómo se sintió cuando supo de su embarazo: “Me quedé paralizada”

Maricarmen Marín volvió a interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales. La cantante se animó a responder las preguntas que estos le hicieron en su cuenta oficial de Instagram.

Luego de que la intérprete de cumbia hiciera pública la noticia de su embarazo a inicios del mes de julio, todas las consultas que le hacen es respecto a su estado de gestación.

Una de las recientes interrogantes que le hicieron a la figura de Latina fue sobre su reacción al momento de enterarse que estaba embarazada.

“(Me quedé) En shock, me quedé paralizada”, afirmó Maricarmen. “Cuando mi doctor me llama y me dice ‘Estás embarazadísima’, así me quedé, en silencio”, acotó la cantante.

Sus seguidores también quisieron saber cómo reaccionó su familia ante la noticia de la llegada de su bebé.

“(Fue) Una locura. Todos estamos muy emocionados, creo que pensaban que no era, es que la verdad no era mi prioridad. Y cuando se enteraron que ya estaba embarazada fue la locura”, contó la artista en medio de risas.

Los usuarios no perdieron la oportunidad de consultarle si se animaría a tener un segundo bebé. Ante ello, la cantante bromeó al respecto.

“Estoy en el proceso del primero y ya me preguntan por si va a haber un segundo”, comentó Marín. Pero indicó que no es una decisión que haya cerrado completamente. “La verdad que, como la estoy pasando (sin síntomas que la molesten), estoy sorprendida. Si así fuera siempre, no tendría ningún problema”, aseguró la exjurado de Yo soy.