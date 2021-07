Leslie Shaw, Jacob Forever y Mr. Vla arrasan con su canción “La culpa”

¡Nuevo éxito! La carrera musical de Leslie Shaw está en todo su apogeo, pues esta vez se unió al cantautor y productor cubano Jacob Forever y a Mr. Vla para lanzar “La culpa”, canción que se ha convertido en todo un hit.

Este tema, a pocos días de su estreno, se ha ubicado como la ‘Hot Song’ en el Perú según Monitor Latino y el video clip del mismo ha superado el millón setecientos de reproducciones en YouTube.

Tras esta gran acogida, los cantantes vendrán a Lima para realizar la gira promocional de “La culpa” del 2 al 6 de agosto.

“ Cuando me presentaron el tema, enseguida me gustó y comenzamos a grabar, y cuando nos vimos con Leslie en el rodaje del video hubo una gran química, buena vibra y me sentí muy cómodo . En el caso de Mr. Vla ya sabía, por muy buenas referencias, de su calidad como productor y teníamos pendiente la oportunidad de trabajar juntos”, cuenta Jacob Forever.

“La culpa” fue grabada en Vla Music Entertainment y estuvo a cargo de Vladimir Díaz y de Raydel Pimienta.

Por su parte, el cantante, productor, músico y compositor cubano Mr. Vla aporta su sonido único creando sus propios ‘beats’ para una historia que escribió sobre la cotidianeidad de una pareja.

Leslie Shaw participa también en la composición e interpretación de este sencillo que suena con fuerza en las radios peruanas.

“Estoy súper contenta de poder trabajar ahora con Jacob Forever, un artista que sigo hace tiempo y que suena mucho en Perú, y con Mr. Vla, con quien la química fluye. Gracias a todos por hacer de ‘La culpa’ un hit a corto plazo ”, mencionó la cantante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.