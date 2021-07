La voz Perú: Daniela Darcourt decepcionada de sus participantes por mala presentación

La más reciente edición de La voz Perú terminó con duras críticas contra los participantes Luis Román y Jonathan Sanes, del grupo de Daniela Darcourt, quienes dieron una presentación muy cuestionable.

Los jóvenes cantantes se enfrentaron en una batalla para continuar en competencia. Ambos interpretaron el tema “No te contaron mal” de Christian Nodal. Pese a que tuvieron ensayos previos, el show se vino abajo cuando Luis Román se olvidó parte de la letra y hubo una desconexión en el dúo. Este grave error no fue pasado por alto por Daniela Darcourt, quien confesó su gran decepción por la presentación.

“Muchachos, no les voy a hablar como coach, sino como persona, y comparto al 100% el comentario de Mike, y esa es la consigna base... A pesar de estar pelando por un espacio, (que) se noté que son uno solo. No quiero que se lo tomen a personal, pero me decepcionaron , esperé una mejor batalla, es el sentir de todos. Lastimosamente tengo que elegir a uno; si las reglas fueran diferentes, les diría que regresen a casa”, indicó la salsera, quien finalmente eligió a Jonathan Sanes como el ganador de la batalla en La voz Perú

Los otros entrenadores también lanzaron duros comentarios para los concursantes. Según ellos, hubo falta de compañerismo durante la presentación.

“Voy a ser muy sincera, del comienzo a la mitad no les entendí lo que decían, por eso es que nosotros pedimos tanto la dicción. Suerte para ambos”, comentó Eva Ayllón.

“Son grandiosos, pero apoyo principalmente las palabras de la maestra Eva. Me impidió realmente disfrutar de sus talentos” , dijo Guillermo Dávila.

No obstante, el comentario más fuerte llegó por parte de Mike Bahía, quien habría preferido que ambos no siguieran en competencia.

“Yo voy a ser demasiado sincero porque me parece más importante la función que estoy cumpliendo aquí como persona que como cantante. Tal vez son los nervios, los deseos de conseguir las metas que uno tiene, pero a mí no me gustó esta batalla. Esta batalla va a terminar y van a volver a la calle, de dónde venimos todos, y en algún momento se van a encontrar, y puede que necesiten del otro. Hoy para mí ninguno debería pasar, deberían aprender de esta situación y no competir con el otro ”, señaló el colombiano.

