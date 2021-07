Karen Schwarz responde a críticas por dejar a Ezio Oliva en México: “También soy mamá”

Karen Schwarz no dudó en responder a un grupo de usuarios que criticaron su regreso a Lima, mientras Ezio Oliva se encuentra promocionando su último tema en México. La conductora regresó días atrás para reencontrarse con sus dos pequeñas hijas.

La también modelo se mostró bastante triste por haberse separado temporalmente de su esposo y dejó un sentido mensaje en Instagram en su llegada al país. “Mi corazón está dividido”, escribió junto a una fotografía.

El intérprete de “En la habitación” también se pronunció en la red social y le agradeció a su pareja por acompañarlo en su viaje. “Gracias, compañera de mi vida, han sido días increíbles contigo... Te amo”, expuso.

Luego de su arribo al Perú, Karen Schwarz fue blanco de cuestionamientos por no encontrarse junto a Ezio Oliva; sin embargo, la figura de televisión respondió fuerte y claro a sus detractores.

Según indicó, era su deseo quedarse en México junto al artista peruano pero decidió volver para estar con sus hijas, a quienes extrañó mientras se encontraba en tierras aztecas.

“Me han preguntado que porqué regresé de México y Ezio se quedó allá todavía. Porque yo soy esposa, pero también soy mamá. Y más de siete días para mí es ‘uf’”, dijo.

Del mismo modo, indicó que no pudo llevar a sus herederas debido al complicado horario que manejarían durante la gira de medios del cantante.

“Hay viajes en donde mis gordas pueden ir, otros no. Esta vez fue bonito porque fuimos acompañados, pero ha sido muy matado. Tres aviones en una semana, levantarnos a las tres de la mañana, no dormir, seguir con la promo a las 8 de la mañana. Entonces, era un viaje que las gordas (sus hijas) no iban a poder hacer”, agregó.

